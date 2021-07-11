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​Месси выиграл трофей со сборной Аргентины с пятой попытки

11 Июля 2021, 09:09,

Лионель Месси, наконец, смог завоевать трофей со сборной Аргентины. В ночь с субботы на воскресенье «альбиселесте» в финале Кубка Америки с минимальным счётом 1:0 обыграли Бразилию. Автором единственного забитого гола на «Маракана» в этом поединке стал Анхель ди Мария.

Выиграть трофей с национальной командой Лионель Месси смог с пятой попытки. Ранее он проигрывал в составе сборной в трёх финалах Кубка Америки и в одном финале чемпионата мира.

На международном уровне до этого дня Лионель Месси смог выиграть только футбольный турнир с олимпийской сборной Аргентины на Играх в Пекине в 2008 году.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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