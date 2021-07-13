Стало известно, когда пройдёт матч чемпионов Европы и Америки

Ведется обсуждение между КОНМЕБОЛ и УЕФА на предмет проведения поединка между чемпионами Европы и Америки, об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Сазар Луис Мерло.

Отмечается, что в текущем году этот поединок маловероятен. Однако в следующем году вполне реально проведение такого матча.

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финальном поединке Англию в серии пенальти - 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Аргентина в финале Кубка Америки встречалась с командой Бразилии. Команда Лионеля Месси отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.