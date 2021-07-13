Стало известно, когда пройдёт матч чемпионов Европы и Америки

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13 Июля 2021, 10:52,
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Ведется обсуждение между КОНМЕБОЛ и УЕФА на предмет проведения поединка между чемпионами Европы и Америки, об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Сазар Луис Мерло.
Отмечается, что в текущем году этот поединок маловероятен. Однако в следующем году вполне реально проведение такого матча.
Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финальном поединке Англию в серии пенальти - 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1.
Аргентина в финале Кубка Америки встречалась с командой Бразилии. Команда Лионеля Месси отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Сборная Аргентины
заметил : тут стали давали одни и те же статьи-заметки по два ато и три раза
видать московская жара сказывается =))))