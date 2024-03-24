Ди Мария нашёл позитив в отсутствии Месси

Лионель Месси не приехал в расположение сборной Аргентины в марте из-за проблем со здоровьем. Комментарий на этот счёт дал другой звёздный игрок «альбиселесте» - Анхель ди Мария.

«Лео всегда не хватает. Иметь в команде лучшего футболиста в истории и иметь возможность тренироваться рядом с ним – это самое лучшее. Обидно, что эта травма случилась с ним сейчас, но надо быть спокойными. Лучше пускай это произойдёт сейчас, чтобы он был готов к Кубку Америки», - сказал ди Мария D Sports.

Кубок Америки – 2024 пройдёт летом. Сборная Аргентины на предстоящем континентальном футбольном форуме будет защищать трофей.