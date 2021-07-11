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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Тите пожаловался на организацию Кубка Америки

11 Июля 2021, 14:29,

Рулевой сборной Бразилии Тите после поражения команды в финале Кубка Америки пожаловался на организацию турнира.

Напомним, Кубок Америки был перенесён в Бразилию чуть ли не в последний момент. Турнир должны были принять Аргентина и Колумбия, но они не смогли этого сделать из-за ситуации с коронавирусом и протестов соответственно.

«Организация турнира оставляла желать лучшего. Поле было плохим, футболисты подвергались риску. На столь больших турнирах такого быть не должно. Ответственным является глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Финал? Мы хотели играть, но это был антифутбол. Были нырки, после которых требовалась целая вечность для возобновления матча», - цитирует Тите Reuters.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бразилии, Тите
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
11 Июля 2021, 15:11

поля отвратительные , тут я с ним согласен , ну а то что твои игроки ныряют и валяются так это уж проблема тренера и твоя в частности

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Руденко Игорь
11 Июля 2021, 14:44

Тите проиграл второй крупный турнир подряд. Что же, Бог любит троицу - ждем провала на Чемпионате Мира в Катаре.

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