Скалони принял решение о будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони принял решение остаться у руля национальной команды. Он будет руководить «альбиселесте» на Кубке Америки. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Гастон Эдул.

Напомним, что Скалони занял пост рулевого сборной Аргентины в 2018 году. В 2021 году национальная команда под его руководством стала триумфатором Кубка Америки, а через год выиграла чемпионат мира – 2022.

Срок действующего контракта между Скалони и «альбиселесте» истекает в 2026 году.

Кубок Америки – 2024 состоится в период с 20 июня по 14 июля.