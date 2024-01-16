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Кубок Америки (Copa America)

Скалони принял решение о будущем в сборной Аргентины

16 Января 2024 • 13:43 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони принял решение остаться у руля национальной команды. Он будет руководить «альбиселесте» на Кубке Америки. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Гастон Эдул.

Напомним, что Скалони занял пост рулевого сборной Аргентины в 2018 году. В 2021 году национальная команда под его руководством стала триумфатором Кубка Америки, а через год выиграла чемпионат мира – 2022.

Срок действующего контракта между Скалони и «альбиселесте» истекает в 2026 году.

Кубок Америки – 2024 состоится в период с 20 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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