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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Линекер считает, что «Золотой мяч» уже у Месси

11 Июля 2021, 12:59,

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу победы сборной Аргентины на Кубке Америки.

«Поздравляю сборную Аргентины с победой на Кубке Америки. Месси добился крупного успеха со сборной после стольких промахов и долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире, и ещё один «Золотой мяч» - дело само собой разумеющееся. Это бесспорный лучший игрок в истории мирового футбола», - написал Линекер на своей страничке в «Твиттере».

Лионель Месси является шестикратным обладателем награды «Золотой мяч».

Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию с результатом 1:0.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Гари Линекер
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Комментарии (3)
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0
Pal Pay
11 Июля 2021, 14:04

А больше-то некому. "ЗМ Модрича" так сказать.

1
Руслан161
11 Июля 2021, 13:33

Какой же бред. Лучший игрок откровенно провалился с клубом в 1/8 ЛЧ, позорно вылетев от ПСЖ с крупным счетом

0
375297059505
11 Июля 2021, 13:44

Не плачь, сидя на диване, а слушай, что говорят старшие)

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