​Линекер считает, что «Золотой мяч» уже у Месси

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу победы сборной Аргентины на Кубке Америки.

«Поздравляю сборную Аргентины с победой на Кубке Америки. Месси добился крупного успеха со сборной после стольких промахов и долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире, и ещё один «Золотой мяч» - дело само собой разумеющееся. Это бесспорный лучший игрок в истории мирового футбола», - написал Линекер на своей страничке в «Твиттере».

Лионель Месси является шестикратным обладателем награды «Золотой мяч».

Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию с результатом 1:0.