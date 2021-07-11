​Линекер считает, что «Золотой мяч» уже у Месси

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11 Июля 2021, 12:59,
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Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу победы сборной Аргентины на Кубке Америки.
«Поздравляю сборную Аргентины с победой на Кубке Америки. Месси добился крупного успеха со сборной после стольких промахов и долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире, и ещё один «Золотой мяч» - дело само собой разумеющееся. Это бесспорный лучший игрок в истории мирового футбола», - написал Линекер на своей страничке в «Твиттере».
Лионель Месси является шестикратным обладателем награды «Золотой мяч».
Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию с результатом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Гари Линекер
А больше-то некому. "ЗМ Модрича" так сказать.
Какой же бред. Лучший игрок откровенно провалился с клубом в 1/8 ЛЧ, позорно вылетев от ПСЖ с крупным счетом
Не плачь, сидя на диване, а слушай, что говорят старшие)