​Месси: «Обычно мы грустили в первые дни отпуска, но теперь всё иначе»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после победы команды на Кубке Америки. В финальном матче, напомним, аргентинцы обыграли Бразилию благодаря единственному голу Анхеля ди Марии.

«Я много мечтал об этом. Я хочу посвятить эту победу своей семьей, жене, детям, родителям, братьям, которым много раз приходилось переживать даже сильнее, чем мне. Обычно после турниров сборных мы уезжали в отпуск и грустили в первые дни отпуска из-за того, что нам не удавалось стать победителями. Теперь всё иначе», - приводит слова Месси Marca.

Отметим, что Лионель Месси завоевал первый трофей со сборной Аргентины.