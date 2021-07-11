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​Скалони: «Месси не выбрасывал полотенце и добился своего»

11 Июля 2021, 12:44,

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы на Кубке Америки высказался по поводу Лионеля Месси. Звёздный нападающий завоевал первый трофей с национальной командой.

«Месси является лучшим футболистом всех времён. Завоевание трофея со сборной Аргентины является для него уникальным чувством, что понимают все спортсмены.

Я бесконечно благодарен Месси за его работу. Он не один раз разочаровывался, но он не выбрасывал полотенце и добился своего», - приводит слова Скалони Globo.com.

Напомним, что сборной Аргентины удалось завоевать Кубок Америки впервые с 1993 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Лионель Скалони
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