​Скалони: «Месси не выбрасывал полотенце и добился своего»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы на Кубке Америки высказался по поводу Лионеля Месси. Звёздный нападающий завоевал первый трофей с национальной командой.

«Месси является лучшим футболистом всех времён. Завоевание трофея со сборной Аргентины является для него уникальным чувством, что понимают все спортсмены.

Я бесконечно благодарен Месси за его работу. Он не один раз разочаровывался, но он не выбрасывал полотенце и добился своего», - приводит слова Скалони Globo.com.

Напомним, что сборной Аргентины удалось завоевать Кубок Америки впервые с 1993 года.