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Верон вспомнил, как Месси «застрял» в раздевалке сборной Аргентины

25 Апреля 2024 • 17:29 Комментировать

Впервые с капитанской повязкой Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины 22 июня 2010 года – на чемпионате мира в ЮАР. В тот вечер Диего Марадона решил сделать капитаном именно Месси, ведь Габриэль Хайнце и Хавьер Маскерано получили отдых – матч третьего тура группового этапа против Греции в турнирном плане для аргентинцев ничего не решал.

Хуан Себастьян Верон вспомнил, как Месси в тот день произносил речь в раздевалке перед игрой. По словам Верона, во время речи Лионель растерялся и застрял.

«В какой-то момент Месси застрял. Но это нормально. Ему было непросто выступать перед командой, особенно в такой ситуации. Но мы ему не помогали, всё получилось хорошо», - сказал Верон в программе Clank!

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хуан Себастьян Верон ещё теги
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