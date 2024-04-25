Верон вспомнил, как Месси «застрял» в раздевалке сборной Аргентины

Впервые с капитанской повязкой Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины 22 июня 2010 года – на чемпионате мира в ЮАР. В тот вечер Диего Марадона решил сделать капитаном именно Месси, ведь Габриэль Хайнце и Хавьер Маскерано получили отдых – матч третьего тура группового этапа против Греции в турнирном плане для аргентинцев ничего не решал.

Хуан Себастьян Верон вспомнил, как Месси в тот день произносил речь в раздевалке перед игрой. По словам Верона, во время речи Лионель растерялся и застрял.

«В какой-то момент Месси застрял. Но это нормально. Ему было непросто выступать перед командой, особенно в такой ситуации. Но мы ему не помогали, всё получилось хорошо», - сказал Верон в программе Clank!