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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993-го года!

11 Июля 2021, 04:54,

Сборные Аргентины и Бразилии на «Маракане» выдали увлекательный финал Кубка Америки, исход которого решил один точный удар. Его на свой счёт записал Анхель ди Мария. Таким образом, «альбиселесте» выиграли трофей.

 

Протокол игры  
Аргентина 1:0 Бразилия
(1:0) Ди Мария Анхель 22'  
Мартинес Эмилиано Монтьель Гонсало   89' Ромеро Кристиан   79' (Гонсалес Николас (   79') Отаменди Николас   81' Акунья Маркос Ди Мария Анхель   79' (Паласиос Эксекиэль (   79') Де Пауль Родриго   68' Паредес Леандро   33'   54' (Гидо Родригес (   54') Ло Чельсо Джовани   51'   63' (Тальяфико Николас (   63') Месси Лионель Мартинес Лаутаро   79' (Песселья Херман (   79')
Запасные: Мартинес Лисандро Агуэро Серхио Марчесин Агустин Гомес Алехандро Армани Франко Корреа Анхель Молина Науэль
Эдерсон Мораес Данило Луис Маркиньос Маркос   81' Силва Тьяго Лоди Ренан   70'   76' (Габриэл Барбоза (   76') Каземиро Карлос Фред Сантос   3'   46' (Фирмино Роберто (   46') Эвертон Соарес   63' (Винисиус Жуниор (   63') Пакета Лукас   73'   76' (Эмерсон Жуниор (   76') Неймар Ришарлисон
Запасные: Leo Ortiz Алекс Сандро Фабиньо Энрике Соарес Дуглас Алиссон Бекер Милитао Эдер Перейра Вевертон Рибейро Эвертон
11 июля. Стадион "Маракана" (Рио де Жанейро).

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени завершился Кубок Америки. Последним действием стало то, ради чего всё и затевалось. На «Маракане» за трофей спорили сборные Бразилии и Аргентины. Неймар и Лионель Месси соперничали за первый в карьере каждого кубок Америки. Бразильцы, которые до этого выиграли все континентальные турниры, проходившие на родине, были фаворитами финала. Однако у Аргентины был Месси – лучший бомбардир и лучший ассистент турнира. И для великого футболиста это был, пожалуй, последний шанс завоевать-таки титул со своей национальной командой.

Игра началась с разведки. Обе команды присматривались друг к другу в дебюте встречи, не рискую. Все попытки атаковать довольно легко пресекались защитниками, так как их просто всегда было больше. При этом на поле буквально летели искры от борьбы – игроки не жалели ни себя, ни соперников, сражаясь на каждом клочке поля. К 20-й минуте команды на пару допустили 12 фолов!

В середине тайма аргентинцы неожиданно открыли счёт. Де Пауль со своей половины сделал делал длинную передачу вперёд, которая должна была стать добычей защитников. Однако Лоди не смог прервать этот пас, и ди Мария справа вышел один на один с Эдерсоном и элегантно его перебросил.

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После этого бразильцы в первый раз попали в створ – Каземиро издали пробил, но несильно и точно в руки Мартинесу. В целом аргентинцы контролировали мяч, не давая бразильцам что-то создать. В одной из контратак ещё и Месси бил с линии штрафной, но в створ чуть не попал. Бразильцы пытались что-то придумать и были активнее в концовке первого тайма, но никаких опасных моментов у ворот Мартинеса «сеелсао» так и не создали.

В перерыве у бразильцев появился Фирмино, который сменил Фреда. Таким образом, Тите изменил расстановку своей команды, перейдя на более атакующий вариант. Бразильцы большими силами старались атаковать, но аргентинцы оборонялись уверенно и старались действовать на контратаках. В одной из них ди Мария получил мяч от Месси в центре штрафной, но пробить не сумел. Бразильцы, кстати, забили, но Ришарлисон оказался в офсайде, так что взятие ворот отменили.

Почти тут же «селесао» уже создали момент по правилам. Неймар слева сделал диагональную передачу на дальний угол штрафной на Ришарлисона, которого потеряли аргентинские защитники. Форвард приблизился к воротам и нанёс мощный удар, но Мартинес выручил свою команду. Бразильцы захватили инициативу и давили, но защитники аргентинцев больше не позволяли себе таких грубых ошибок. Постепенно «альбиселесте» отодвинули игру от своих ворот и совершали подходы к воротам Эдерсона, которые потенциально были опасными, но таковыми всё же не стали.

За девятнадцать минут до конца основного времени Пакета получил мяч в штрафной, но Тальяфико здорово отборолся с ним, и бразилец пробил мимо цели. «Селесао» всё большими силами шли вперёд, после каждого стыка в штрафной они требовали пенальти. Однако аргентинцы продолжали отбиваться, порой нарушая правила, причём жёстко. Эмоции на поле били через край, и, казалось, что вот-вот игроки сойдутся стенка на стенку.

Embed from Getty Images

За семь минут до конца Винисиус слева здорово покатил мяч в штрафную на Барбозу, который бил из пределов штрафной, но Песселья успел в последний момент заблокировать. На 87-й минуте «селесао» создали ещё более опасный момент. После навеса со штрафного мяч отскочил к тому же Барбозе, который с нескольких метров пробил под перекладину, но Мартинес спас. Тут же Месси обязан был решать исход матча. В контратаке де Пауль мягко покатил мяч на ход своему звёздному партнёру, который в нескольких метрах от ворот поскользнулся и упустил шанс. Тем не менее, аргентинцы всё же довели встречу до победы.

Таким образом, сборная Аргентины сумела одержать первую победу в Кубке Америки с 1993-го года! Лионель Месси наконец-то взял трофей с национальной командой! И после финального свистка партнёры качали своего капитана на руках. А вот бразильцы впервые в своей истории не смогли выиграть Кубок Америки, который прошёл на их родине. Следующий турнир состоится через три года в Эквадоре, и до этого времени титул сильнейшей команды Южной Америки будут носить «альбиселесте».

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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Комментарии (7)
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0
slain
11 Июля 2021, 06:02

Ну молодцы) правда турнир что-то типа ауди кап)

0
Руденко Игорь
11 Июля 2021, 05:48

Этой АРГЕНИНЕ с очередным поколением талантов, нестареющим Месси и отличным тренером, наконец-то создавшим из талантов КОМАНДУ, можно будет в следующем году в Катаре замахнуться и на Кубок Мира!!

1
779
11 Июля 2021, 05:28

Хотелось бы отметить тренера.
Трудно представить, но он за пару сезонов создал из десятилетие разваливающейся сборной разброда и бестолковщины такую абсолютную, единую боевую единицу с отличной дисциплиной и самоотдачей. Кубок его заслуга.

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4
779
11 Июля 2021, 05:10

Наконец то свершилось!
Очень мало было веры в подобный результат, но Аргентина удивила. Первый тайм были вообще гораздо лучше, а второй не на секунду не расслабились и довели дело до конца.
Футбола было мало - рубилово и гасилово. Комбинации не успевали начаться, как следовало грубое нарушение. Да и судья был не блеск.
Бразилия вышла уверенно выигрывать, но в итоге за весь матч лишь полтора полумомента. Но это не их вина, во всяком случае второй тайм они пёрли как танки. Особенно Неймар, которого кидали как на татами.
Аргентина провела сверх ответственный матч, не давая сопернику и мгновенья простую обработку мяча. Этим они и взяли.
Лучшие, по моему, де Пауль и де Мария. Месси сковывал на себя силы и боролся больше ближе к центру. Да ещё запорол пару шикарных моментов. Но ему можно.)))
С Победой Аргентину! С Победой Лео!

1
Misha_diablo_football
11 Июля 2021, 05:01

Наконец-то теперь Месси можно называть по истину великим игроком, ЗМ в студию!!!...

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