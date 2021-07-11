Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993-го года!

Сборные Аргентины и Бразилии на «Маракане» выдали увлекательный финал Кубка Америки, исход которого решил один точный удар. Его на свой счёт записал Анхель ди Мария. Таким образом, «альбиселесте» выиграли трофей.

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени завершился Кубок Америки. Последним действием стало то, ради чего всё и затевалось. На «Маракане» за трофей спорили сборные Бразилии и Аргентины. Неймар и Лионель Месси соперничали за первый в карьере каждого кубок Америки. Бразильцы, которые до этого выиграли все континентальные турниры, проходившие на родине, были фаворитами финала. Однако у Аргентины был Месси – лучший бомбардир и лучший ассистент турнира. И для великого футболиста это был, пожалуй, последний шанс завоевать-таки титул со своей национальной командой.

Игра началась с разведки. Обе команды присматривались друг к другу в дебюте встречи, не рискую. Все попытки атаковать довольно легко пресекались защитниками, так как их просто всегда было больше. При этом на поле буквально летели искры от борьбы – игроки не жалели ни себя, ни соперников, сражаясь на каждом клочке поля. К 20-й минуте команды на пару допустили 12 фолов!

В середине тайма аргентинцы неожиданно открыли счёт. Де Пауль со своей половины сделал делал длинную передачу вперёд, которая должна была стать добычей защитников. Однако Лоди не смог прервать этот пас, и ди Мария справа вышел один на один с Эдерсоном и элегантно его перебросил.

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После этого бразильцы в первый раз попали в створ – Каземиро издали пробил, но несильно и точно в руки Мартинесу. В целом аргентинцы контролировали мяч, не давая бразильцам что-то создать. В одной из контратак ещё и Месси бил с линии штрафной, но в створ чуть не попал. Бразильцы пытались что-то придумать и были активнее в концовке первого тайма, но никаких опасных моментов у ворот Мартинеса «сеелсао» так и не создали.

В перерыве у бразильцев появился Фирмино, который сменил Фреда. Таким образом, Тите изменил расстановку своей команды, перейдя на более атакующий вариант. Бразильцы большими силами старались атаковать, но аргентинцы оборонялись уверенно и старались действовать на контратаках. В одной из них ди Мария получил мяч от Месси в центре штрафной, но пробить не сумел. Бразильцы, кстати, забили, но Ришарлисон оказался в офсайде, так что взятие ворот отменили.

Почти тут же «селесао» уже создали момент по правилам. Неймар слева сделал диагональную передачу на дальний угол штрафной на Ришарлисона, которого потеряли аргентинские защитники. Форвард приблизился к воротам и нанёс мощный удар, но Мартинес выручил свою команду. Бразильцы захватили инициативу и давили, но защитники аргентинцев больше не позволяли себе таких грубых ошибок. Постепенно «альбиселесте» отодвинули игру от своих ворот и совершали подходы к воротам Эдерсона, которые потенциально были опасными, но таковыми всё же не стали.

За девятнадцать минут до конца основного времени Пакета получил мяч в штрафной, но Тальяфико здорово отборолся с ним, и бразилец пробил мимо цели. «Селесао» всё большими силами шли вперёд, после каждого стыка в штрафной они требовали пенальти. Однако аргентинцы продолжали отбиваться, порой нарушая правила, причём жёстко. Эмоции на поле били через край, и, казалось, что вот-вот игроки сойдутся стенка на стенку.

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За семь минут до конца Винисиус слева здорово покатил мяч в штрафную на Барбозу, который бил из пределов штрафной, но Песселья успел в последний момент заблокировать. На 87-й минуте «селесао» создали ещё более опасный момент. После навеса со штрафного мяч отскочил к тому же Барбозе, который с нескольких метров пробил под перекладину, но Мартинес спас. Тут же Месси обязан был решать исход матча. В контратаке де Пауль мягко покатил мяч на ход своему звёздному партнёру, который в нескольких метрах от ворот поскользнулся и упустил шанс. Тем не менее, аргентинцы всё же довели встречу до победы.

Таким образом, сборная Аргентины сумела одержать первую победу в Кубке Америки с 1993-го года! Лионель Месси наконец-то взял трофей с национальной командой! И после финального свистка партнёры качали своего капитана на руках. А вот бразильцы впервые в своей истории не смогли выиграть Кубок Америки, который прошёл на их родине. Следующий турнир состоится через три года в Эквадоре, и до этого времени титул сильнейшей команды Южной Америки будут носить «альбиселесте».