Лаутаро Мартинес прервал ужасную серию

Минувшей ночью состоялся товарищеский поединок между сборными Аргентины и Коста-Рики. Действующие чемпионы мира отпраздновали победу со счетом 3:1. Один из мячей себе в актив записал звездный нападающий Лаутаро Мартинес.

Благодаря этому мячу центрфорвард прервал безголевую серию в национальной команде, которая составляла 16 матчей. Последний раз Лаутаро забивал за сборную Аргентины в сентябре 2022 года в спарринге с Гондурасом (3:0).

Мартинес на клубном уровне выступает за миланский «Интер». В текущем сезоне чемпионата Италии форвард забил 23 гола в 26 встречах.