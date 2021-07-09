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Кубок Америки (Copa America) 2021
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На финал Кубка Америки разрешили пустить 5500 зрителей

09 Июля 2021, 17:29,

Финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины на стадионе «Маракана» пройдёт со зрителями на трибунах. Как сообщает TyC Sports, власти разрешили пустить на главную арену Бразилии 5500 зрителей.

По 2200 билетов пойдут фанатам команд-финалистов, а ещё 1100 билетов достанутся гостям КОНМЕБОЛ.

Отмечается, что билеты для фанатов сборной Аргентины будут выдаваться аргентинцам, живущим Бразилии. Эти билеты будут выдаваться бесплатно. Людям нужно будет заплатить только на тестирование на коронавирусную инфекцию.

Финал Кубка Америки пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, если говорить о московском времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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