В сборной Бразилии сделали заявление по будущему Неймара

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался насчет будущего в национальной команде звездного форварда Неймара.

«Возвращение Неймара в сборную – это одна из главных наших целей. Это очень важный футболист для нас. Он об этом прекрасно знает. Неймар – один из величайших игроков. Мы надеемся на его скорое восстановление после травмы. Он всегда может рассчитывать на место в сборной», - приводит слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы колена. В настоящий момент нападающий является игроком саудовского «Аль-Хиляля».

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