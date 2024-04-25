Муслера завершил карьеру в сборной Уругвая

Голкипер Фернандо Муслера принял решение завершить международную карьеру – он больше не будет выступать за сборную Уругвая. Об этом объявила пресс-служба команды.

За сборную Уругвая Муслера провёл 133 матча. Главное достижение футболиста – победа на Кубке Америки в 2011 году.

Стоит сказать, что Муслера давненько не играл за сборную Уругвая. В последний раз вратарь выходил на поле в составе национальной команды в июне 2022 года в товарищеском матче против Панамы. На чемпионате мира в Катаре Муслера был запасным голкипером.

Добавим, что в июне Фернандо Муслера отпразднует свой 38-й день рождения. На клубном уровне футболист представляет «Галатасарай».