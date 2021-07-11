​Неймар расплакался, обнимаясь с Месси

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11 Июля 2021, 10:41,
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После поражения сборной Бразилии в финале Кубка Америки лидер «селесао» Неймар подошёл к Лионелю Месси. Бывшие партнёры по «Барселоне», между которыми сохранились хорошие отношения, долго обнимались и о чём-то говорили. Неймар даже расплакался, судя по видео, опубликованному на страничке Кубка Америки.
#CopaAmérica— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
¡LO LINDO DEL FÚTBOL! Emotivo abrazo entre Messi y Neymar ¡ÍDOLOS!
Argentina Brasil #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/ecknhlv2VI
Напомним, аргентинцы обыграли бразильцев на «Маракана» с результатом 1:0. Единственный гол в средине первой половины встречи на свой счёт записал атакующий хавбек «альбиселесте» Анхель ди Мария.
Как известно, этот Кубок Америки стал первым трофеем для Лионеля Месси со сборной Аргентины.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Неймар, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
Неймар плакал проигрышу в финале, а не с Месси))) пересмотрите эпизод с ним отдельно в записи. Неймар знал что Аргентинец давно мечтал заполучить этот кубок вот и поздравил. чего вы придрались то?) не уж то надо было вести себя как Роналду с Руни? ))) желтую требовать своему партнеру по команде или еще что)) тот еще эпизод)) ржу не могу
Институтки какие-то, а не футболисты. Рыдают по любому поводу, обнимаются, целуются...
какое то двоякое ощущение когда смотришь на это , вроде как бы трогательно , но как то ТОВАРИЩИ так не обнимаются )))