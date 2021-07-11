​Неймар расплакался, обнимаясь с Месси

После поражения сборной Бразилии в финале Кубка Америки лидер «селесао» Неймар подошёл к Лионелю Месси. Бывшие партнёры по «Барселоне», между которыми сохранились хорошие отношения, долго обнимались и о чём-то говорили. Неймар даже расплакался, судя по видео, опубликованному на страничке Кубка Америки.

Напомним, аргентинцы обыграли бразильцев на «Маракана» с результатом 1:0. Единственный гол в средине первой половины встречи на свой счёт записал атакующий хавбек «альбиселесте» Анхель ди Мария.

Как известно, этот Кубок Америки стал первым трофеем для Лионеля Месси со сборной Аргентины.