​Месси высказался о своём повреждении

После победы в финале Кубка Америки главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что лидер команды Лионель Месси два последних матча на турнире проводил с повреждением. Сам капитан «альбиселесте» высказался о своём состоянии.

«Я не травмирован. Просто я испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии, ведь матчи проходили друг за другом, и времени на отдых практически не было», - передаёт слова Месси на своих страницах Marca.

Отметим, что для Лионеля Месси Кубок Америки-2021 стал первым выигранным трофеем с национальной сборной. Ранее Месси четырежды играл со сборной в финалах, но всякий раз команда проигрывала.