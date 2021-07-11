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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Месси высказался о своём повреждении

11 Июля 2021, 15:38,

После победы в финале Кубка Америки главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что лидер команды Лионель Месси два последних матча на турнире проводил с повреждением. Сам капитан «альбиселесте» высказался о своём состоянии.

«Я не травмирован. Просто я испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии, ведь матчи проходили друг за другом, и времени на отдых практически не было», - передаёт слова Месси на своих страницах Marca.

Отметим, что для Лионеля Месси Кубок Америки-2021 стал первым выигранным трофеем с национальной сборной. Ранее Месси четырежды играл со сборной в финалах, но всякий раз команда проигрывала.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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