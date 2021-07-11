Аргентина впервые за четыре финала Кубка Америки сумела забить

Ангеле ди Мария прервал неприятную серию для сборной Аргентины. На 22-й минуте финального матча Кубка Америки против команды Бразилии он открыл счёт.

Стоит отметить, что в трёх предыдущих решающих матчах турнира "альбиселесте" не сумели забить. В 2007-м аргентинцы проиграли бразильцам 0:3, а встречи против чилийцев в 2015-м и 2016-м завершались со счётом 0:0 по итогам 120 минут. В последний раз "альбиселесте" в финале Кубка Америки забивали в 2004-м году, когда матч с теми же бразильцам завершился с результатом 2:2, тогда отличились Кили Гонсалес и Сесар Дельгадо. При этом аргентинцы проигрывали и чилийцам, и бразильцам в сериях пенальти.

В последний раз сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки в 1993-м году.