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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Аргентина впервые за четыре финала Кубка Америки сумела забить

11 Июля 2021, 03:45,

Ангеле ди Мария прервал неприятную серию для сборной Аргентины. На 22-й минуте финального матча Кубка Америки против команды Бразилии он открыл счёт.

Стоит отметить, что в трёх предыдущих решающих матчах турнира "альбиселесте" не сумели забить. В 2007-м аргентинцы проиграли бразильцам 0:3, а встречи против чилийцев в 2015-м и 2016-м завершались со счётом 0:0 по итогам 120 минут. В последний раз "альбиселесте" в финале Кубка Америки забивали в 2004-м году, когда матч с теми же бразильцам завершился с результатом 2:2, тогда отличились Кили Гонсалес и Сесар Дельгадо. При этом аргентинцы проигрывали и чилийцам, и бразильцам в сериях пенальти.

В последний раз сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки в 1993-м году.

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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0
779
11 Июля 2021, 04:06

Отличный пас на полполя и прекрасная игра Ди Марии.
Аргентина пока выглядит собраннее и разумнее.

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