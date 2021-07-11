​Роналдиньо: «Неймар – мой наследник»

Легенда бразильского футбола Роналдиньо высказался по поводу нападающего Неймара.

«Вне всяких сомнений, Неймар является моим наследником. Он главный футболист сборной Бразилии и кумир бразильцев. Неймар не потерял своей смелости, своего дриблинга. Мне всегда приятно следить за его игрой на поле», - приводит слова Роналдиньо портал Goal.com со ссылкой на France Football.

В ночь с субботы на воскресенье Неймар примет участие в финале Кубка Америки, в котором лицом к лицу сойдутся сборные Бразилии и Аргентины. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по Москве.