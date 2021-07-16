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Ди Мария сделал тату в честь победы на Кубке Америки

16 Июля 2021, 08:24,

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария, забивший победный гол в финале Кубка Америки-2021, сделал тату в честь недавнего триумфа.

«Огромное спасибо за татуировку. Наконец-то я смог изобразить на своей коже трофей, который очень сильно хотел выиграть. Вперед, Аргентина», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в финальной встрече «альбиселесте» одолели бразильцев со счетом 1:0. Благодаря этому триумфу аргентинская сборная сравнялась по победам в Копа Америка с Уругваем. Теперь на счету обеих команд по 15 чемпионских титулов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Анхель Ди Мария
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