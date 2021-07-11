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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Сборная Бразилии впервые не выиграла на домашнем Кубке Америки

11 Июля 2021, 09:21,

В ночь с субботы на воскресенье сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки, переиграв на «Маракана» Бразилию с результатом 1:0.

Интересно, что сборная Бразилии ранее всякий раз выигрывала Кубок Америки (ранее – чемпионат Южной Америки), если турнир проходил на её земле. После четырёх домашних побед бразильцев на континентальных форумах серия прервалась.

Стоит отметить, что завершившийся Кубок Америки должны были принимать Аргентина и Колумбия, но на фоне неутешительной эпидемиологической ситуации в Аргентине и протестов в Колумбии турнир был перенесён в Бразилию. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бразилии
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