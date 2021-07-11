​Сборная Бразилии впервые не выиграла на домашнем Кубке Америки

В ночь с субботы на воскресенье сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки, переиграв на «Маракана» Бразилию с результатом 1:0.

Интересно, что сборная Бразилии ранее всякий раз выигрывала Кубок Америки (ранее – чемпионат Южной Америки), если турнир проходил на её земле. После четырёх домашних побед бразильцев на континентальных форумах серия прервалась.

Стоит отметить, что завершившийся Кубок Америки должны были принимать Аргентина и Колумбия, но на фоне неутешительной эпидемиологической ситуации в Аргентине и протестов в Колумбии турнир был перенесён в Бразилию.