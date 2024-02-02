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Кубок Америки (Copa America)

​Даже у Роналду не было такой презентации: Видаля эффектно представили в Чили

02 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать

В зимнее трансферное окно полузащитник Артуро Видаль вернулся в родной «Коло-Коло». Презентация 36-летнего футболиста в чилийском клубе получилась эффектной. На стадион Видаль прилетел на вертолёте – он приземлился прямо в центре поля перед заполненными трибунами. В продолжении яркой программы Видаль проехался верхом на лошади в образе короля.

Столь пафосной презентации не было даже у Криштиану Роналду, когда чуть больше года назад звёздного португальца подписывал «Аль-Наср».

Добавим, что ранее Артуро Видаль поиграл в Европе за «Байер», «Ювентус», «Баварию», «Барселону» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль Коло-Коло
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