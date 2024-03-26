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Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич: «В США большой энтузиазм по поводу Копа Америки»

26 Марта 2024 • 04:36 Комментировать

Американский полузащитник итальянского «Милана» Кристиан Пулишич летом, разумеется, не сыграет на чемпионате Европы, но зато сможет принять участие в Копа Америка - его национальная команда будет принимать турнир. Пулишич рассказал, что в Соединенных Штатах Америки царит большой энтузиазм в связи с этим событием.

- У нас у всех хорошие ожидания в связи с этим. Все в Штатах ждут этот турнир, а за ним и чемпионат мира уже недалеко. Мы хотим показать миру, что это только начало, - заявил Пулишич, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сборная США в последние годы стала регулярным участником финальных стадий чемпионатов мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич
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