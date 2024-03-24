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Кубок Америки (Copa America)

Аргентина, Бразилия и другие: определились все участники Кубка Америки – 2024

24 Марта 2024 • 08:38 Комментировать

Стали известны все национальные сборные, которые примут участие в предстоящем Кубке Америки 2024 года. Престижный турнир состоится летом в период с 20 июня по 14 июля.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Напомним, что Кубок Америки – 2024 пройдет на футбольных полях Соединённых Штатов Америки. Действующим чемпионом турнира является национальная сборная Аргентины. Кроме того, Месси и компания владеют титулом чемпионов мира.

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