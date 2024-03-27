Только Месси и ещё одному игроку гарантировано место в сборной Аргентины

Рулевой национальной сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном участии звезд команды Лионеля Месси и Анхеля ди Марии на предстоящем Кубке Америки – 2024.

«Только Месси и ди Марии гарантированы места в составе на Кубок Америки», - передает слова специалиста инсайдер Гастон Эдул в социальных сетях.

Напомним, что Копа Америка пройдет в период с 20 июня по 14 июля. Аргентинская сборная является действующим триумфатором турнира.

Минувшей ночью «альбиселесте» провели товарищеский матч против Коста-Рики. Подопечные Скалони одержали уверенную победу со счетом 3:1.