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Кубок Америки (Copa America)

Только Месси и ещё одному игроку гарантировано место в сборной Аргентины

27 Марта 2024 • 09:16 Комментировать

Рулевой национальной сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном участии звезд команды Лионеля Месси и Анхеля ди Марии на предстоящем Кубке Америки – 2024.

«Только Месси и ди Марии гарантированы места в составе на Кубок Америки», - передает слова специалиста инсайдер Гастон Эдул в социальных сетях.

Напомним, что Копа Америка пройдет в период с 20 июня по 14 июля. Аргентинская сборная является действующим триумфатором турнира.

Минувшей ночью «альбиселесте» провели товарищеский матч против Коста-Рики. Подопечные Скалони одержали уверенную победу со счетом 3:1.

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