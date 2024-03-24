Дэвис высказался о встрече с Месси на Кубке Америки

Сборная Канады пробилась на Кубок Америки – 2024, где выступит в одной группе с Аргентиной. Звезда канадской команды Альфонсо Дэвис высказался о предстоящей встрече с командой Лионеля Месси. Дэвису напомнили, что в своей карьере он трижды пересекался с Месси и всякий раз побеждал.

«Это будет тяжёлая игра против чемпионов мира, против топ-команды. Мы должны подготовиться к этому событию и получать от него удовольствие.

Я буду рад сыграть против лучшего игрока в мире, но это командная работа, а не соревнование один на один. Они недавно выиграли чемпионат мира, поэтому уверены в себе», - сказал Дэвис CBS Sports.