Ромарио оценил уровень Эндрика

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио прокомментировал сравнения восходящей звезды Эндрика с собой.
«Эндрику еще нужно пройти долгий путь, чтобы сравниться со мной. Очень рано сравнивать нас. Он хороший форвард, от которого можно ждать многого в будущем. Надеюсь, что Эндрик станет основным игроком команды», - передает слова легендарного футболиста ESPN.
Напомним, что Эндрик отметился двумя голами в двух товарищеских матчах сборной Бразилии.
В настоящий момент 17-летний нападающий является футболистом «Палмейраса». Летом форвард присоединится к мадридскому «Реалу».
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