Ромарио оценил уровень Эндрика

«Эндрику еще нужно пройти долгий путь, чтобы сравниться со мной. Очень рано сравнивать нас. Он хороший форвард, от которого можно ждать многого в будущем. Надеюсь, что Эндрик станет основным игроком команды», - передает слова легендарного футболиста ESPN.