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Ромарио оценил уровень Эндрика

27 Марта 2024 • 11:34 Комментировать

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио прокомментировал сравнения восходящей звезды Эндрика с собой.

«Эндрику еще нужно пройти долгий путь, чтобы сравниться со мной. Очень рано сравнивать нас. Он хороший форвард, от которого можно ждать многого в будущем. Надеюсь, что Эндрик станет основным игроком команды», - передает слова легендарного футболиста ESPN.

Напомним, что Эндрик отметился двумя голами в двух товарищеских матчах сборной Бразилии.

В настоящий момент 17-летний нападающий является футболистом «Палмейраса». Летом форвард присоединится к мадридскому «Реалу».

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