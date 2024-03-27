Мартинес высказался о прерванной серии без голов за Аргентину

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о прерванной безголевой серии в национальной команде. Нападающий «Интера» смог отметиться забитым мячом в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).

«Я пытался не обращать внимания на это. Однако эта тема все равно поднималась. Рад, что она наконец-то прервалась», - передает слова нападающего инсайдер Гастон Эдул в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что до этого Лаутаро забивал за национальную команду в контрольной встрече с Гондурасом. Этот поединок состоялся в сентябре 2022 года.

Лаутаро Мартинес прервал ужасную серию