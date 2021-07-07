​Жезус не сыграет в финале Кубка Америки, его дисквалификацию ужесточили

Дисциплинарный комитет КОНМЕБОЛ ужесточил дисквалификацию нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса, о чём сообщается в опубликованном релизе. За удар соперника ногой в лицо в поединке против Чили футболист наказан дисквалификацией на два матча, включая автоматический пропуск одной игры по причине получения красной карточки.

Жезус уже пропустил полуфинал Кубка Америки против Перу и теперь пропустит финал турнира против Аргентины. Битва за трофей состоится в ночь с субботы на воскресенье, если говорить о московском времени. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00.