​Неймар раскритиковал КОНМЕБОЛ из-за дисквалификации Жезуса на финал Кубка Америки

КОНМЕБОЛ расширил дисквалификацию нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса до двух матчей. В игре против Чили Жезус ударил соперника ногой в лицо, за что получил красную карточку. После матча форвард извинился и сказал, что нанёс удар не специально.

Между тем, Габриэль Жезус не сможет сыграть за сборную Бразилии в финале Кубка Америки против Аргентины. Лидер «селесао» Неймар раскритиковал КОНМЕБОЛ на этом фоне.

«Очень грустно находиться в руках людей, которые принимают такие решения», - написал Неймар в «Инстаграме».

«Они сделали красивый анализ игры. Мы должны их поздравить», - добавил бразилец с сарказмом.

Финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по Москве.