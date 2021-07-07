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​Неймар раскритиковал КОНМЕБОЛ из-за дисквалификации Жезуса на финал Кубка Америки

07 Июля 2021, 19:53,

КОНМЕБОЛ расширил дисквалификацию нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса до двух матчей. В игре против Чили Жезус ударил соперника ногой в лицо, за что получил красную карточку. После матча форвард извинился и сказал, что нанёс удар не специально.

Между тем, Габриэль Жезус не сможет сыграть за сборную Бразилии в финале Кубка Америки против Аргентины. Лидер «селесао» Неймар раскритиковал КОНМЕБОЛ на этом фоне.

«Очень грустно находиться в руках людей, которые принимают такие решения», - написал Неймар в «Инстаграме».

«Они сделали красивый анализ игры. Мы должны их поздравить», - добавил бразилец с сарказмом.

Финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по Москве. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Габриэль Жезус
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
07 Июля 2021, 20:56

Последний шанс для гнома. Верю в сборную Бразилии!!!

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