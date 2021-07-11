​Месси дал комментарий после завоевания первого трофея со сборной

Лионель Месси впервые смог завоевать трофей с национальной сборной Аргентины. В финале Кубка Америки команда обыграла Бразилию со счётом 1:0. После игры капитан «альбиселесте» дал комментарий.

«Мне нужно было избавиться от ярлыка, что я не мог ничего добиться с национальной сборной. Я был близок к успеху много лет. Я знал, что в какой-то момент это должно произойти. Думаю, нет лучшего момента, чем этот.

Это безумие, это счастье. Трудно передать эмоции, которые я сейчас чувствую. Мы должны воспользоваться этим толчком в будущем», - высказался Месси для пресс-службы аргентинской сборной.