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​Месси дал комментарий после завоевания первого трофея со сборной

11 Июля 2021, 09:32,

Лионель Месси впервые смог завоевать трофей с национальной сборной Аргентины. В финале Кубка Америки команда обыграла Бразилию со счётом 1:0. После игры капитан «альбиселесте» дал комментарий.

«Мне нужно было избавиться от ярлыка, что я не мог ничего добиться с национальной сборной. Я был близок к успеху много лет. Я знал, что в какой-то момент это должно произойти. Думаю, нет лучшего момента, чем этот.

Это безумие, это счастье. Трудно передать эмоции, которые я сейчас чувствую. Мы должны воспользоваться этим толчком в будущем», - высказался Месси для пресс-службы аргентинской сборной.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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