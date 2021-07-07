Неймар отреагировал на дисквалификацию Габриэля Жезуса

Бразильский нападающий Неймар критически отреагировал на решение КОНМЕБОЛ о дисквалификации партнера по команде, игрока «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в четвертьфинальном поединке Кубка Америки между Бразилией и Перу. Футболист написал об этом в своем «Инстаграме».

«Очень грустно находиться в руках людей, которые принимают эти решения», - сказал игрок «ПСЖ» и главная звезда бразильской команды в комментарии, который он разместил в своем аккаунте в «Инстаграме» со ссылкой на решение КОНМЕБОЛ продлить дисквалификацию нападающего Габриэля Жезуса, которая не позволит игроку принять участие в финале Кубка Америки. Жезус был удалён с поля за грубый фол в матче против Перу.

Напомним, в финале Кубка Америки Бразилия сразится Аргентиной. Матч пройдет 11 июля. Старт матча запланирован на 3:00 по московскому времени.