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Неймар отреагировал на дисквалификацию Габриэля Жезуса

07 Июля 2021, 21:25,

Бразильский нападающий Неймар критически отреагировал на решение КОНМЕБОЛ о дисквалификации партнера по команде, игрока «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в четвертьфинальном поединке Кубка Америки между Бразилией и Перу. Футболист написал об этом в своем «Инстаграме».

«Очень грустно находиться в руках людей, которые принимают эти решения», - сказал игрок «ПСЖ» и главная звезда бразильской команды в комментарии, который он разместил в своем аккаунте в «Инстаграме» со ссылкой на решение КОНМЕБОЛ продлить дисквалификацию нападающего Габриэля Жезуса, которая не позволит игроку принять участие в финале Кубка Америки. Жезус был удалён  с поля за грубый фол в матче против Перу.

Напомним, в финале Кубка Америки Бразилия сразится  Аргентиной. Матч пройдет 11 июля. Старт матча запланирован на 3:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Габриэль Жезус
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Комментарии (1)
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0
ингерман
07 Июля 2021, 22:22

ай меци-шнырь усе купил вместе с 9 зм.. )))

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