«Идите ***»: Неймар оскорбил бразильских болельщиков, поддержавших Месси перед финалом Кубка Америки

В ночь на 11 июля по московскому времени будет проведён финальный матч Кубка Америки - 2021, в котором сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Несмотря на игру в решающем матче родной команды, некоторые бразильцы в сети выступают с поддержкой Лионеля Месси, который мечтает выиграть большой трофей со своей национальной сборной. Это очень не понравилось лидеру бразильской сборной Неймару.

На своей странице в сети «Инстаграм» Неймар написал: «Я никогда бы не стал болеть против Бразилии, если она где-то выступает, будь-то любой вид спорта, конкурс красоты, «Оскар»… Я – бразилец. И любой другой бразилец не может делать по-другому».

Некоторые из подписчиков футболиста начали возражать, отмечая, что нужно уважать мнение любого из своих соотечественников, на что Неймар резко ответил в «сториз»: «Хорошо, я буду уважать это, но идите вы ***» - закончил ругательством нападающий сборной Бразилии в конце предложения.