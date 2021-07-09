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«Идите ***»: Неймар оскорбил бразильских болельщиков, поддержавших Месси перед финалом Кубка Америки

09 Июля 2021, 17:49,

В ночь на 11 июля по московскому времени будет проведён финальный матч Кубка Америки - 2021, в котором сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Несмотря на игру в решающем матче родной команды, некоторые бразильцы в сети выступают с поддержкой Лионеля Месси, который мечтает выиграть большой трофей со своей национальной сборной. Это очень не понравилось лидеру бразильской сборной Неймару.

На своей странице в сети «Инстаграм» Неймар написал: «Я никогда бы не стал болеть против Бразилии, если она где-то выступает, будь-то любой вид спорта, конкурс красоты, «Оскар»… Я – бразилец. И любой другой бразилец не может делать по-другому».

Некоторые из подписчиков футболиста начали возражать, отмечая, что нужно уважать мнение любого из своих соотечественников, на что Неймар резко ответил в «сториз»: «Хорошо, я буду уважать это, но идите вы ***» - закончил ругательством нападающий сборной Бразилии в конце предложения.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Лионель Месси, Неймар, Сборная Бразилии
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
09 Июля 2021, 17:58

Не выиграть ему ЗМ... Много трындит...

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