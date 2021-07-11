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​Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

11 Июля 2021, 10:47,

Лионель Месси впервые смог завоевать трофей со сборной Аргентины. В ночь на воскресенье «альбиселесте» переиграли Бразилию в финале Кубка Америки благодаря единственному голу Анхеля ди Марии. В финальном поединке на «Маракана» Месси играл с повреждением. Об этом после игры рассказал рулевой аргентинской команды Лионель Скалони.

«Месси играл против Колумбии и Бразилии с проблемой в подколенном сухожилии. Его выход на поле подчёркивает, каким игроком он является», - рассказал Скалони журналистам после триумфа на континентальном турнире.

Добавим, что с начала июля Лионель Месси находится в статусе свободного агента – его контракт с «Барселоной» истёк.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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