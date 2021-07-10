Паредес: «Неймар знает, что я намерен свести его с ума»

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес с нетерпением ждёт встречи на футбольном поле со своим одноклубником и другом Неймаром, который в финале Кубка Америки будет играть за соперников из Бразилии.

- Неймару нравится плотная опека, ему нравится контакт, но ему очень часто достается по ногам, - отметил Паредес TyC Sports. - Накрывать его - чертовски сложная задача, никогда не знаешь, что он задумал. Это отличительная черта его и Лео Месси. Даже если ты их отлично знаешь, у них все равно есть что-то особенное. Они быстрее мысленно и физически. Нужно плотно опекать Неймара, но бить его как можно реже. Он знает, что я намерен свести его с ума, а он мне отвечает, что мы будет биться весь матч.

Финальный матч Кубка Америки состоится в ночь на воскресенье в 3:00 по московскому времени.