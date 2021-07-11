​Ди Мария: «Месси сказал, что это был мой финал»

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11 Июля 2021, 11:58,
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Автор победного гола в ворота сборной Бразилии в финале Кубка Америки Анхель ди Мария высказался после триумфа сборной Аргентины.
«Это будет незабываемо. Месси поблагодарил меня, а я – его. Он сказал, что это был мой финал, что это был матч-реванш за тот финал, в котором я не смог сыграть.
Я счастлив за своих дочерей, за жену, за родителей и за всех людей, которые нас поддерживали. Скоро пройдёт чемпионат мира, и для нас эта победа является огромным импульсом», - приводит слова ди Марии портал Goal.com.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Аргентины, Анхель Ди Мария