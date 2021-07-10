​Тренер сборной Аргентины: «Если проиграем в финале Кубка Америки, Месси все равно останется лучшим игроком в истории»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скарони не считает, что финал Кубка Америки против Бразилии можно рассматривать как лакмусовую бумажку для оценки уровня Лионеля Месси в мировой футбольной системе координат.

«Выиграем мы Кубок Америки или не выиграем, Месси все равно останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно брать этот титул, чтобы это доказать. Мы хотим выиграть турнир из-за усилий, которые приложили, а не из-за показателей Месси со сборной. Он уже доказал, что он лучший, и даже наши противники это признают», - рассказал Скарони журналистам.

Финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.