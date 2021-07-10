​Тренер сборной Аргентины: «Если проиграем в финале Кубка Америки, Месси все равно останется лучшим игроком в истории»

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10 Июля 2021, 19:37,
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скарони не считает, что финал Кубка Америки против Бразилии можно рассматривать как лакмусовую бумажку для оценки уровня Лионеля Месси в мировой футбольной системе координат.
«Выиграем мы Кубок Америки или не выиграем, Месси все равно останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно брать этот титул, чтобы это доказать. Мы хотим выиграть турнир из-за усилий, которые приложили, а не из-за показателей Месси со сборной. Он уже доказал, что он лучший, и даже наши противники это признают», - рассказал Скарони журналистам.
Финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Лионель Скарони