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​Тите: «Я знаю, как остановить Месси»

09 Июля 2021, 19:49,

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии финала Кубка Америки высказался по поводу лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я знаю, как остановить Месси, но я не собираюсь говорить об этом. Нельзя полностью нейтрализовать его, однако мы можем уменьшить его влияние на игру команды», - высказался Тите в ходе пресс-конференции.

Напомним, что финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье и стартует в 3:00, если говорить о московском времени. Лионель Месси постарается выиграть свой первый трофей со сборной.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Тите
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 20:18

Все знают, как остановить гнома. Отгрузить два-три гола и великий волшебник мяча быстро потеряет к игре всяческий интерес. Рождённый гномом орлом не станет!!!

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