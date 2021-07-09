​Тите: «Я знаю, как остановить Месси»

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии финала Кубка Америки высказался по поводу лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я знаю, как остановить Месси, но я не собираюсь говорить об этом. Нельзя полностью нейтрализовать его, однако мы можем уменьшить его влияние на игру команды», - высказался Тите в ходе пресс-конференции.

Напомним, что финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье и стартует в 3:00, если говорить о московском времени. Лионель Месси постарается выиграть свой первый трофей со сборной.