​Тите: «Я знаю, как остановить Месси»

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09 Июля 2021, 19:49,
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Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии финала Кубка Америки высказался по поводу лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Я знаю, как остановить Месси, но я не собираюсь говорить об этом. Нельзя полностью нейтрализовать его, однако мы можем уменьшить его влияние на игру команды», - высказался Тите в ходе пресс-конференции.
Напомним, что финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь с субботы на воскресенье и стартует в 3:00, если говорить о московском времени. Лионель Месси постарается выиграть свой первый трофей со сборной.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Тите
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