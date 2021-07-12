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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Месси рассказал, кому посвятил победу в Кубке Америки

12 Июля 2021, 12:25,

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о триумфе на Кубке Америки-2021.

«Невероятный турнир. Я очень рад быть капитаном этой замечательной команды. Посвящаю победу своей семье и моим друзьям. Вы всегда мотивировали меня. Также хочу обратиться ко всему населению Аргентины, которое пережило плохие времена из-за пандемии. И, конечно, благодарю Диего Марадону, который поддерживал нас, где бы он ни был», - говорится в сообщении 34-летнего аргентинца в «Инстаграме».

В финальном поединке сборная Аргентины победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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