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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Последний шанс Месси в карьере

09 Июля 2021, 16:08,

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоится финал Кубка Америки. За трофей поспорят сборные Бразилии и Аргентины. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает матч.

То, ради чего затевался Кубок Америки в 2021 году, состоится. В финал турнира вышли сборные Бразилии и Аргентины, и представить более киношного сюжета просто невозможно. Изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии,  так что турнир должен был стать частично домашним для Лионеля Месси. Для звезды «Барселоны» этот розыгрыш является последним шансом выиграть трофей в составе сборной. Месси пару дней назад исполнилось 34 года, и годы постепенно берут своё. Сборная Аргентины не так сильна, чтобы зимой 2022-го побороться за победу на чемпионате мира, а следующий розыгрыш Кубка Америки состоится лишь в 2024-м. Как известно, КОНМЕБОЛ в итоге перенёс Копу в Бразилию, а местная сборная ни разу не проигрывала розыгрыш Кубка Америки, который проходил на родине.

Именно сборная Бразилии изначально и была фаворитом турнира. Тите создал мощную команду, которая на голову выше всех соперников на континенте. У бразильцев есть и структура игры, и сильный состав. Однако Месси делает всё, чтобы приблизить аргентинцев к уровню «селесао». Аргентинец уже отдал 5 голевых передач, что стало рекордом Кубка Америки за всю историю, а ещё забил 4 гола, являясь лучшим бомбардиром турнира прямо сейчас. Месси сделал всё, чтобы дотащить аргентинцев до финала.

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Решающий матч Кубка Америки – это что-то из мифологии. Как Тесей в лабиринте сражался с грозным Минотавром, так и Месси теперь на «Маракане» будет биться с Бразилией. Более эпичного случай войти в историю у форварда просто не могло быть. Месси уже проиграл три финала Кубка Америки и один решающий матч чемпионата мира. Аргентина, не считая Олимпиады, не брала трофеев на уровне взрослой сборной с 1993 года! И вот он шанс для страны и последняя возможность для Месси, который накануне турнира признался, что именно победа с национальной командой – его главная мечта.

Сборная Бразилии будет явным и абсолютным фаворитом финала. «Селесао» прошли весь турнир, абсолютно не напрягаясь. Отчасти поэтому в плей-офф бразильцы и чилийцев, и перуанцев победили скромно со счётом 1:0. На самом деле подопечных Тите оба соперника могли наказать за беспечность, но этого не случилось. По игре же в обеих встречах было видно, что чилийцы и перуанцы действовали на максимуме, а у бразильцев был запас, чтобы прибавить.

Пожалуй, главный шанс аргентинцев именно в этой расслабленности бразильцев. Если «селесао» опять выйдут побеждать на классе, то их можно будет ловить. Благо сама сборная Аргентины продемонстрировала на турнире свой класс. «Альбиселесте» действовали не с таким запасом, но всё же были сильнее своих соперников. Лишь в полуфинале с колумбийцами чуть позволили себе расслабиться, что и привело к пропущенному мячу. Однако затем аргентинцы прибавили и должны были дожимать соперника ещё в основное время.

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Естественно, что во многом судьба матча будет зависеть от Месси. В отличие от того же Неймара аргентинец, как говорится, делает разницу. Если бразильцы не смогут его закрыть, то шансы забить у «альбиселесте» точно будут. В этом случае многое решит реализация – сам Месси и Лаутаро Мартинес свои моменты не упустят, а вот Николас Гонсалес действует в стиле Гонсало Игуаина образца прошлых финалов.

В общем, стоит ждать эпической развязки. Месси и вся Аргентина мечтают о трофее, но для завоевания нужно совершить подвиг – в логове врага победить противника, который намного сильнее. Если бы эту историю сочиняли, то выиграл бы Месси. Однако в жизни не всегда есть место сказкам. Тем более что с другой стороны есть Неймар, который к своим 29 годам тоже ещё не может похвастаться победой на Кубке Америки.

Андрей Центров

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Станет ли Лионель Месси со сборной Аргентины победителем Кубка Америки 2021?

Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (3)
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0
Bathet30
09 Июля 2021, 18:03
Шанс не последний. Будет ещё ЧМ через полтора года. Вот это и будет последний шанс Месси.
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Royt
09 Июля 2021, 17:26
Желаю победы Аргентине. Лео заслужил титул со сборной. Пусть во время финала у него вырастут крылья
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Misha_diablo_football
09 Июля 2021, 16:45

Ну когда ни будь он должен выиграть какой нибудь большой трофей со сборной...

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