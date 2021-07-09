Чилаверт - о финале Кубка Америки: «Аргентине будут противостоять Бразилия, судьи и VAR»

Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поделился мнением о финале Кубка Америки-2021. В решающем поединке турнира встретятся сборные Бразилии и Аргентины.

«Аргентинцы должны быть готовы к тому, что им будут противостоять Бразилия, Неймар, арбитры и VAR. Хочу, чтобы у Лионеля Месси было несколько чистых моментов, и он их все реализовал. Если появятся хоть какие-то сомнения, судьи отдадут победу хозяевам. Поэтому Аргентине нужно сыграть на 1000%», - приводит слова Чилаверта газета Marca.

Финал Кубка Америки пройдет в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.