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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Месси и Неймар разделили приз лучшему игроку Кубка Америки

10 Июля 2021, 19:55,

Кубок Америки ещё не завершился, а на сайте КОНМЕБОЛ уже была опубликована информация о том, кто стал лучшим игроком турнира. Группа технических наблюдателей не смогла выделить одного игрока и признала лучшими сразу двоих – аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.

«На этом турнире было два лучших футболиста. Невозможно выбрать кого-то одного из них», - говорится в пресс-релизе.

На Кубке Америки Лионель Месси забил 4 гола и отдал 5 голевых передач, а Неймар отметился 2 голами и 3 ассистами.

Финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии стартует в 3:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Неймар, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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