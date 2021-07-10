​Месси и Неймар разделили приз лучшему игроку Кубка Америки

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10 Июля 2021, 19:55,
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Кубок Америки ещё не завершился, а на сайте КОНМЕБОЛ уже была опубликована информация о том, кто стал лучшим игроком турнира. Группа технических наблюдателей не смогла выделить одного игрока и признала лучшими сразу двоих – аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.
«На этом турнире было два лучших футболиста. Невозможно выбрать кого-то одного из них», - говорится в пресс-релизе.
На Кубке Америки Лионель Месси забил 4 гола и отдал 5 голевых передач, а Неймар отметился 2 голами и 3 ассистами.
Финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии стартует в 3:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Неймар, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины