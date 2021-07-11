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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Месси показал фото с Кубком Америки

11 Июля 2021, 10:26,

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины завоевала Кубок Америки, переиграв в финале Бразилию с результатом 1:0. Лионель Месси смог выиграть первый трофей со своей сборной. Вскоре после завершения финальной битвы капитан «альбиселесте» опубликовал фото с трофеем на своей страничке в «Инстаграме».

Напомним, что ранее Лионель Месси четыре раза выступал со сборной Аргентины в финалах крупных турниров, но всякий раз оставался без трофея. Трижды это случалось на Кубках Америки и один раз – на чемпионате мира.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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2
Super fanat
11 Июля 2021, 10:45

Проклятье снято! Аргентина - лучшая на континенте. И Лионель приложил к этому руку.

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