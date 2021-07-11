​После победы на Кубке Америки Месси позвонил семье прямо с поля

Лионель Месси с пятой попытки выиграл финал крупного турнира со сборной Аргентины. В ночь на воскресенье «альбиселесте» завоевали Кубок Америки, обыграв в финале Бразилию с минимальным счётом 1:0.

Вскоре после завершения игры Лионель Месси позвонил своей семье посредством видеосвязи прямо с футбольного поля «Маракана». Капитан аргентинской сборной показал своей супруге Антонелле и своим детям медаль победителя Кубка Америки. Соответствующее видео появилось на страничке Кубка Америки в «Твиттере».

Напомним, что автором единственного гола в финальном поединке стал Анхель ди Мария.