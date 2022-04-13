Милнер приблизился к рекорду Бекхэма в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» приблизился к рекордному показателю среди своих соотечественников.

Появившись на поле в четвертьфинальном матче против португальской «Бенфики», Джеймс Милнер стал вторым в списке самых возрастных англичан, выходивших в стартовом составе в рамках плей-офф Лиги чемпионов. На момент поединка хавбеку «красных» 36 лет и 99 дней.

Абсолютный английский рекорд принадлежит Дэвиду Бекхэму, который сыграл с первых минут во встрече плей-офф Лиги чемпионов в возрасте 37 лет и 335 дней. Это произошло в матче «Пари Сен-Жермен» против «Барселоны», который состоялся в апреле 2013 года.