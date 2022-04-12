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Клопп о Нуньесе: «Его ждёт большая карьера»

12 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Ливерпуль
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Бенфика
1.27 5.90 10.00
13.04 22:00
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса, который в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов забил за свою команду гол престижа.
 
«Он очень хороший парень, не так ли? Он действительно очень хорош. Он играл прямо передо мной и боролся с Конате. Если он останется здоровым, то впереди его ждёт большая карьера», – поделился Клопп на пресс-конференции перед ответным матчем с «Бенфикой».
 
Напомним, в первой игре «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» на выезде со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 13 апреля на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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