Клопп о Нуньесе: «Его ждёт большая карьера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса, который в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов забил за свою команду гол престижа.

«Он очень хороший парень, не так ли? Он действительно очень хорош. Он играл прямо передо мной и боролся с Конате. Если он останется здоровым, то впереди его ждёт большая карьера», – поделился Клопп на пресс-конференции перед ответным матчем с «Бенфикой».

Напомним, в первой игре «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» на выезде со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 13 апреля на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.