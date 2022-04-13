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Клопп о матче с «Бенфикой»: «Это суперважная игра для нас»

13 Апреля 2022 • 14:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Бенфика
1.30 5.70 9.50
Через 6 ч. 35 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил журналистам, что считает ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» «суперважной» игрой.

Напомним, первая встреча в Лиссабоне закончилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдского клуба.

«Это супер, супер, супер, супер, суперважная игра для нас, и мы говорили об этом пару раз: мы так старались в прошлом году, чтобы пройти в Лигу чемпионов, и теперь мы можем выйти в полуфинал. Это невероятно!», - сказал наставник «Ливерпуля».

Так же он сообщил, что в первые за несколько лет в команде нет ни одного травмированного игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ БЕНФИКА
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