Клопп о матче с «Бенфикой»: «Это суперважная игра для нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил журналистам, что считает ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» «суперважной» игрой.

Напомним, первая встреча в Лиссабоне закончилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдского клуба.

«Это супер, супер, супер, супер, суперважная игра для нас, и мы говорили об этом пару раз: мы так старались в прошлом году, чтобы пройти в Лигу чемпионов, и теперь мы можем выйти в полуфинал. Это невероятно!», - сказал наставник «Ливерпуля».

Так же он сообщил, что в первые за несколько лет в команде нет ни одного травмированного игрока.