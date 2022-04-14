Наставник «Бенфики»: «Гордимся выступлением»

«Бенфика» достойно покидает Лигу чемпионов - португальская команда сделала все возможное чтобы отыграться после неудачного первого матча в рамках противостояния с «Ливерпулем» в четвертьфинале турнира, но дальше все равно идут именитые англичане. Наставник португальского клуба Нельсон Вериссимо гордится выступлением своей команды.

- Миссия изначально была практически невозможной, нам противостояла одна из лучших команд в мире. Мы не смогли победить, но хорошо поработали. В этом розыгрыше Лиги чемпионов мы выступили действительно достойно, вышли из сложной группы и выбили «Аякс», - напомнил Вериссимо, слова которого цитирует Eleven Sports.