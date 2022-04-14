Форвард «Бенфики» Рамуш: Мы все разочарованы

Португальский нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш поделился с журналистами эмоциями после вылета из Лиги чемпионов.

Рамуш сказал, что он испытывает невероятные эмоции после гола в ворота «Ливерпуля», но, вместе с тем, все футболисты «Бенфики» разочарованы итоговым результатом. Гонсалу отметил, что ему безумно жаль, что столь замечательное приключение в еврокубках подошло к концу.

Напомним, что «Бенфика» в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в турнире.