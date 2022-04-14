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Лига чемпионов

Дарвин Нуньес: «Мы оставили на поле всё»

14 Апреля 2022 • 03:56 Комментировать
Ливерпуль
3:3
Бенфика
окончен

«Бенфика» достойно покидает Лигу чемпионов - португальская команда сделала все возможное чтобы отыграться после неудачного первого матча в рамках противостояния с «Ливерпулем» в четвертьфинале турнира, но дальше все равно идут именитые англичане. Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес считает, что несмотря на вылет, «Бенфика» все равно показала себя с самой лучшей стороны.

- Нам удалось показать, что мы - большой клуб. На поле мы оставили все силы. Нам не хватило ничьей, чтобы продолжить борьбу, но мы можем гордиться тем, как мы покидаем турнир. Мы можем добиваться больших результатов, - считает Нуньес, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Дарвин Нуньес
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окончен Ливерпуль 3:3 Бенфика 1.30 5.70 9.50
окончен Атлетико М 0:0 Манчестер Сити 4.90 3.70 1.80
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