Дарвин Нуньес: «Мы оставили на поле всё»

«Бенфика» достойно покидает Лигу чемпионов - португальская команда сделала все возможное чтобы отыграться после неудачного первого матча в рамках противостояния с «Ливерпулем» в четвертьфинале турнира, но дальше все равно идут именитые англичане. Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес считает, что несмотря на вылет, «Бенфика» все равно показала себя с самой лучшей стороны.

- Нам удалось показать, что мы - большой клуб. На поле мы оставили все силы. Нам не хватило ничьей, чтобы продолжить борьбу, но мы можем гордиться тем, как мы покидаем турнир. Мы можем добиваться больших результатов, - считает Нуньес, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.