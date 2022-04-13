«Ливерпуль» может повторить достижение «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» может стать лишь вторым английским клубом, дошедшим до 12 полуфиналов Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов, если клуб пройдет «Бенфику». Первый матч четвертьфинала закончился со счетом 3:1 в пользу «красных». Ответная игра состоится в среду, 13 марта, в Ливерпуле.

С момента первого участия в Кубке европейских чемпионов под руководством Билла Шенкли в 1964 году «Ливерпуль» на сегодняшний день попал в 11 полуфиналов. За 67 лет европейского футбола только «Манчестер Юнайтед» (12) чаще попадал в четверку главного клубного турнира континента.

При этом, «Ливерпуль» смог выиграть трофей 6 раз, в то время как «Юнайтед» пока ограничился лишь пятью победами.