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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может повторить достижение «Манчестер Юнайтед»

13 Апреля 2022 • 14:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Бенфика
1.30 5.70 9.50
Через 6 ч. 32 мин.

«Ливерпуль» может стать лишь вторым английским клубом, дошедшим до 12 полуфиналов Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов, если клуб пройдет «Бенфику». Первый матч четвертьфинала закончился со счетом 3:1 в пользу «красных». Ответная игра состоится в среду, 13 марта, в Ливерпуле.

С момента первого участия в Кубке европейских чемпионов под руководством Билла Шенкли в 1964 году «Ливерпуль» на сегодняшний день попал в 11 полуфиналов. За 67 лет европейского футбола только «Манчестер Юнайтед» (12) чаще попадал в четверку главного клубного турнира континента.

При этом, «Ливерпуль» смог выиграть трофей 6 раз, в то время как «Юнайтед» пока ограничился лишь пятью победами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ БЕНФИКА
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